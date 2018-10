Roubaix : une centaine de personnes marche contre les violences routières après la mort d'un couple d'octogénaires

Roubaix : une centaine de personnes marchent contre les violences routières

Ils étaient nombreux à marcher, samedi après midi à Roubaix. Marcher pour se souvenir, après quejeudi 11 octobre alors qu'ils sortaient de l'hôpital et traversaient la route, sur un passage piéton.Mais marcher pour faire réagir aussi, et interpeller les élus pouren la matière. "Tout le monde doit se sentir responsable, les habitants, nos politiques, pour éradiquer ce fléau qu'est la violence routière", expliquait Bouzid Belgacem, le président de l'association des anciens de la Tossée. C'est eux qui ont lancé l'appel à la mobilisation, avec une autre association, l'union des gens du textile.Le cortège est parti de la place du Travail, à Roubaix, en direction de l'hôpital, 400 mètres plus loin, où un des fils du couple a fait un bref discours.Ironie du sort, la police municipale, pourtant prévenue de la mobilisation, n'est arrivée qu'à la toute fin de la marche, laissant les associations s'occuper seules de la sécurité routière.