Roubaix : le centre commercial McArthurGlen retire une publicité pour les soldes jugée sexiste

En 2019! Encore et toujours. 😤😤😤 pour les soldes d’été il faudra indiquer que notre point G est au bout du mot shopping, comme ça on aura vraiment touché le fond! https://t.co/QWFBFUmdYH — Osson Catherine (@OssonCatherine) 10 janvier 2019

Le panneau a bien été changé ! Merci à @brenoul pour la photo. pic.twitter.com/GRkh0bg78F — Pépite Sexiste (@PepiteSexiste) 10 janvier 2019

« Seulement quatre mots peuvent rendre leur sourire aux femmes : «je t’aime» et «soldes». ». Ce slogan, inscrit sur fond rouge, sur des panneaux publicitaires est affiché depuis mercredi près du, dans le centre-ville de. Est-il sexiste ?Sur les réseaux sociaux, les comptes spécialisés dans la compilation de ce genre de pubs, slogans ou affiches, répondent "oui", comme l'a répéré La Voix du Nord "Pitoyable... Et le pire, c'est que c'est tellement ancré dans ma tête primaire de mec que je visualise de suite...", a par exemple réagi un twittos, Pierre Mathurin, sur Twitter."A se demander si les chargés de com l'ont pas fait exprès pour le badbuzz !", ajoute Sara.La députée du secteur,(LREM), a, elle aussi donné son avis : « En 2019 ! Encore et toujours. Pour les soldes d’été, il faudra indiquer que notre point G est au bout du mot shopping, comme ça, on aura vraiment touché le fond ! », a twitté l’élue de la 8e circonscription du Nord."On parie combien qu’ils vont répondre que c’est de l’humour ? ", twitte également Bonnie and Clyde.a effectivement répondu sur Twitter le centre commercial avant de finalement annoncer le retrait de l'affiche. "Nous sommes sincèrement désolés que ce message semble sexiste..." Dans La Voix du Nord , le directeur du centre commercial Mc Arthur Glen a regretté la polémique, précisant que le message publicitaire avait été validé par l’équipe marketing qui compte 8 femmes et un homme.L'affiche n'apparait désormais plus à Roubaix.