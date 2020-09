Roubaix : deux jeunes de 17 ans grièvement blessés après avoir percuté un arbre en voiture

Deux jeunes, tous les deux âgés de 17 ans, ont été grièvement blessés dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 septembre, après avoir percuté un arbre dans la rue de l'Avenir, à Roubaix.L'accident s'est produit vers 3H20. Les policiers étaient les premiers arrivés sur les lieux, mais on ignore si le véhicule était pris en chasse par ces derniers en raison de l'âge du conducteur. À leur arrivée, ils ont extrait le passager de la voiture, en flammes et qui se trouvait sur le toit, et commencé à pratiquer les premiers soins.Quant au conducteur, il a fallu attendre l'arrivée des sapeurs-pompiers pour parvenir à le désincarcérer et pour éteindre les flammes. Les deux hommes ont été hospitalisés dans un état grave.