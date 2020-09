Roubaix : deux jeunes de 17 ans grièvement blessés en voiture après avoir fui un contrôle de police

Deux jeunes, tous les deux âgés de 17 ans, ont été grièvement blessés dans la nuit du mardi 8 au mercredi 9 septembre, après avoir percuté un arbre dans la rue de l'Avenir, à Roubaix.L'accident s'est produit vers 3H20 et est survenu alors que les deux jeunes fuyaient un contrôle de police. Le véhicule, une Audi A3 qui roulait tous deux éteints, circulait à Mouvaux lorsqu'il "a refusé d'obtempérer à un contrôle de police et a poursuivi as route à très vive allure en direction de Roubaix", a indiqué le parquet de Lille.Le conducteur a alors perdu le contrôle du véhicule qui a "fini sa course contre un arbre avant de se retourner sur le toit et de commencer à s'embraser". Les policers, rapidement sur les lieux, ont extrait le conducteur de la voiture et commencé à pratiquer les premiers soins. Le jeune homme n'est pas titulaire du permis de conduire.Quant au passager, pour lequel il a fallu attendre l'arrivée des sapeurs-pompiers afin de le désincarcérer, il n'a pour l'heure pas été identifié. Son pronostic vital est engagé.