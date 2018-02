Roubaix : disparition inquiétante d'un homme près du canal

Ce n'est pas dans ses habitudes de ne pas répondre au téléphone

Le téléphone a "borné" près du canal

Diffusion de Fugues et Disparitions AVIS DE RECHERCHE / DISPARITION INQUIÉTANTE Claudio 34 ans , disparu à Roubaix (59) Le canal de Roubaix sondé après une disparition inquiétante. Ce mardi matin, les plongeurs du SDIS sont...

Un Roubaisien est porté disparu depuis lundi après-midi. Claudio, 35 ans, a quitté son domicile après avoir laissé un message sur le répondeur de son épouse, où il disait vouloir se promener au bord du canal.Roubaisien originaire du Cap-Vert,. Sa conjointe, Roxanne, a reçu le message vers 13 heures, mais n'arrive pas à le joindre. "Je ne me suis pas inquiétée plus que ça, je me suis dit qu'il avait peut-être ses écouteurs" confie-t-elle.Elle le rappelle dans l'après-midi mais n'obtient toujours aucune réponse. "" explique -t-elle. Sans nouvelles, elle finit par signaler sa disparition aux policiers en fi d'après-midi.Contrairement à ce que nous indiquions dans une précédente version de l'article,Mardi, entre 8 heures et 15 heures, des recherches ont été menées par le SDIS 59 au niveau du canal où son téléphone a "borné" la veille. "Le bornage a bien été réalisé là, mais c'est une zone assez étendue, près de 500 mètres" précise-t-on chez les policiers, qui confirment une information de La Voix du Nord Une équipe de plongeurs a dragué le canal et une brigade canine a inspecté la zone, sans succès. "L'enquête se poursuit" ajoute la police. Elle a été confiée à la Sûreté urbaine de Roubaix.Si vous possédez des informations susceptibles d'aider les enquêteurs, vous pouvez joindre le commissariat de Roubaix au