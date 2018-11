Roubaix : une école pour les enfants en situation de handicap menacée de fermeture

Un tremplin pour intégrer une école ordinaire

Des appels aux responsables politiques restés sans réponse

En France, on a 50 ans de retard sur la question

A l'école du Coeur Bleu

L'association lance un crowdfunding pour sauver l'école

Une cagnotte en ligne pour aider l'école du Coeur bleu à survivre Les principales charges viennent du loyer, qui s’élève à 1250€ mensuels, et de la taxe foncière (4000€). Pour continuer à exister, l’association recherche des mécènes et a lancé un crowdfunding, ouvert aux particuliers et aux entreprises.

Aller vers une, où être porteur de handicap ne serait plus un frein à l'éducation. Le projet du Coeur Bleu est ambitieux, mais surtout, coûteux et l'association peine à trouver les financements nécessaires.Quand, psychologue spécialisée dans la prise en charge du handicap, fonde, c'est à partir d'un constat simple. "Il n'y a pas beaucoup de structures qui proposent de l'éducatif à proprement parler. Il y a des listes d'attente de 7 ans pour avoir une place en école adaptée à Roubaix !" Résultats : les parents d’enfants porteurs de handicap doivent financer une aide à domicile et n’ont que très peu d’aides pour ce faire. « L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) ne finance qu’une aide de deux journées par semaine. Pour être efficace, la prise en charge doit être quotidienne», soutient Mme Garguir.La psychologue décide d’y mettre toutes ses économies (« La maison, ce sera pour plus tard ! ») et. Les parents y déposent leurs enfants pendant leurs jours de prise en charge, et leursles y retrouvent. Ceux-ci sont toujours employés par les familles.suit Amar, 13 ans, depuis l’année dernière. «», dit-elle avec fierté. L’école du Cœur bleu lui est d’une précieuse aide dans son travail : « Quand on fait une prise en charge à domicile, il y a toujours un parent à la maison, ou des frères et sœurs. Ca n’aide pas à la concentration de l’enfant et ça ralentit son apprentissage. » Côtoyer d’autres enfants permet aussi d’autres apprentissages, nécessaires pour intégrer un cursus éducatif classique :sont organisés chaque jour. « Par exemple, Amar avait du mal avec les consignes en classe. Quand le professeur demandait de sortir sa trousse, il ne comprenait pas qu’une consigne générale lui soit aussi adressée », explique l’éducatrice spécialisée. « Ca permet de dédramatiser, et d’anticiper les réticences des professeurs, à qui la prise en charge d’un élève autiste peut faire peur. »L’école du Cœur bleu a vocation à être un, et non pas une école à part entière. Ce qui pose problème pour obtenir des: « Notre dossier est constamment refusé puisqu’il faudrait qu’on devienne une structure officielle. Pour ça il faudrait qu’il y ait des appels à projet correspondant à notre offre mais il n’y en a pas », déplore Mme Garguir. La présidente de l’association a« Même l’Elysée ! Beaucoup restent sans réponse et quand on nous en donne une, elle n’est pas satisfaisante puisqu’on nous renvoie toujours vers quelqu’un d’autre qui ne peut rien faire pour nous. » Les neuf enfants pris en charge par la structure risquent deen cas de fermeture de l'école.: on estime qu’un enfant handicapé deviendra un adulte handicapé, alors qu’il n’y a pas de fatalité. Avec une prise en charge efficace, un handicap peut s’atténuer, voire s’effacer », déplore Mme Garguir. La spécialiste estime que le handicap est un. Les « plans handicaps » se succèdent et déçoivent les concernés . Pas assez de subventions, ni de transformations profondes du système. La présidente de l’association conclut : « On a l’impression de faire le travail de l’Etat, sans en avoir les moyens. »