À Roubaix, l'émission de radio "Les Z'Entonnoirs" fait changer le regard sur la maladie mentale

"On ose !"

"Les z'entonnoirs" émission de radio pour changer le regard sur la maladie mentale

Comment écouter "Les Z'Entonnoirs" ? Radio Boomerang (89.7 FM) Tous les vendredis 16H à 17H (rediff de 22H à 23H)

(89.7 FM) Tous les vendredis 16H à 17H (rediff de 22H à 23H) Radio Campus (106.6 FM) le mardi (10H à 11H)

(106.6 FM) le mardi (10H à 11H) Radio RCV (99 FM) Le dimanche (15H à 16H) & le lundi midi

Donner la parole à ceux que l'on n'entend jamais... L'émission de radio Les Z'Entonnoirs souffle ses quinze bougies, et reste fidèle à son âme : donner un sas de décompression, un espace de liberté aux personnes souffrant de troubles psychiatriques, ainsi qu'à leurs infirmiers.Ces chroniqueurs souffrent de troubles bipolaires, de dépression, etc. Et tous ont connu au moins un séjour en psychiatrie. "Ça nous permet de nous exprimer, parce que moi, j'ai fait de l'hôpital psychiatrique parce que je parlais tout seul dans la rue, que j'en voulais à toute la Terre pour tout ce qui se passait sur Terre", explique Frédéric Werkling, chroniqueur hebdomadaire, et là ça me permet de parler dans un micro, où j'ai le droit de m'exprimer, mais dans un temps précis régulé, pas à la va-vite, n'importe où avec n'importe qui, à faire peur aux gens."Quand l'émission roubaisienne à été créée, il y a quinze ans, elle était la première du genre en France. Le premier confinement lui a mis un coup d'arrêt, mais cette fois pas question de s'arrêter : le masque est de rigueur, les micros sont couverts et les gestes barrières sont respectés. "C'est un rendez-vous important, j'y vais tout le temps, tous les lundis", souligne Florent Huguet, un autre chroniqueur. "C'est une façon d'aller mieux, humainement, en tous points en fait, on apprend beaucoup sur soi et sur les autres, donc ça fait progresser, ça fait avancer."Le fait de prendre la parole permet également de surmonter la timidité, ou les craintes ; Margot Adel, par exemple, n'a "maintenant (...) plus peur de parler. C'est génial ! J'ose, c'est ça qui est super avec les Z'Entonnoirs ! On ose !"