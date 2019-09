Roubaix : une fille de 13 ans percutée par une voiture, l'automobiliste fuit avant de se rendre

Une jeune fille a été transportée dans un état grave au CHU de Lille dimanche peu après 16 heures, après avoir été percutée par une voiture, avenue de Verdun à Roubaix.



L'adolescente était consciente à l'arrivée des secours, mais souffrait un traumatisme crânien et d'une plaie sérieuse à la jambe. Son pronostic vital n'est pas engagé, selon une source policière.

Un automobiliste en garde à vue

L'automobiliste impliqué, qui circulait à bord d'une Renault Twingo, avait dans un premier temps pris la fuite, juste après l'accident. Il s'est rendu de lui-même au commissariat de Roubaix vers 18 heures, moins de deux heures après les faits.



Âgé de 24 ans, il a été placé en garde à vue. L'enquête devra préciser les causes et les circonstances précises de l'accident.