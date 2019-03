Roubaix : un homme retrouvé inconscient dans une pièce condamnée de l'hôpital où il a passé 24 heures

"Comment peut-on disparaître aux urgences ?"

L'hôpital prend des mesures de sécurité

Un homme de 57 ans a été retrouvé inconscient après avoirde l'hôpital de Roubaix. Les deux fils de la victime ont décidé deCet habitant de Wasquehal avait appelé le Samu le 4 mars "en raison de forts maux de tête" avant d'être conduit aux urgences, où il avait été, a expliqué son fils Mickaël Ochin, confirmant une information de La Voix du Nord Mais, l'hôpital estimant qu'il avait quitté les urgences vers 11h sans attendre les résultats de ses examens". Inquiets de ne pas le voir rentrer, ses deux fils l'avaient "cherché partout, appelant ses collègues, son usine, le commissariat, tous les hôpitaux, en vain"."Quand on a joint l'hôpital Victor Provo de Roubaix,, alors qu'il se trouvait à ce moment-là dans une pièce vide, en travaux, qui aurait dû être fermée,", a détaillé Mickaël Ochin."Ils l'ont finalement retrouvé le 5 mars en fin de matinée, soit 24 heures après, et, une rupture d'anévrisme et qu'on ne savait pas non plus comment il s'était retrouvé là", a-t-il poursuivi."Pourquoi personne ne l'a vu entrer dans cette pièce, pourquoi personne n'a entendu sonner son portable ?", s'interroge-t-il, jugeant cette situation "inimaginable". "Des images de vidéosurveillance attestent qu'il est sorti fumer une cigarette à 11h, et après plus rien.""Personne ne nous explique rien,, c'est pourquoi j'ai porté plainte" contre l'hôpital, a-t-il ajouté. La direction départementale de la sécurité publique (DDSP) a confirmé qu'une plainte avait été déposée pourContacté par l'AFP, l'hôpital a confirmé le déroulé des événements, assurant avoir. "En particulier, la sécurité de ces locaux qui ne sont pas mis en service a été immédiatement renforcée afin d'y", a-t-il indiqué.Le centre hospitalier "communiquera tous les éléments d'information à sa disposition dans le cadre de l'enquête en cours"., le patient a depuis été transféré dans un hôpital de Lille.