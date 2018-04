Roubaix : il montre ses fesses aux policiers, mais oublie son sac... et va le chercher au poste

On est pas sérieux quand on a 15 ans. Et on ose parfois tout. Dimanche en fin d'après-midi, des policiers de la BST se rendent tranquillement au poste de police de l'Alma, à Roubaix, pour prendre leur service. C'est alors qu'un jeune homme à scooter s'avance dans leur direction et les insulte copieusement, tout en klaxonnant et en leur faisant des doigts d'honneur.



Les mains de retour sur son guidon, l'adolescent reprend la rue de Tourcoing dans l'autre sens pour s'enfuir. Il se met alors debout sur son scooter et montre ses fesses aux policiers.





La sacoche de trop

Sauf que. Trop occupé par son numéro d'équilibriste, il ne rend pas compte qu'il laisse tomber sa sacoche. Les policiers la ramassent et la ramènent avec eux au commissariat.



Quelques instants plus tard, voici l'adolescent de 15 ans qui arrive au poste, bien déterminé à récupérer sa sacoche. Il a alors été interpellé pour outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, refus d'obtempérer et utilisation d'un scooter non-plaqué et non-assuré...