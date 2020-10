Roubaix : un jeune de 21 ans incarcéré pour apologie du terrorisme, quelques jours après l'assassinat de Samuel Paty

Comparution au tribunal le 19 novembre

Un jeune Roubaisien converti à l'islam a été placé en détention jeudi en vue de sa comparution le 19 novembre pour apologie du terrorisme sur internet, a-t-on appris vendredi auprès de son avocate, Me Nora Missaoui.L'homme, 21 ans, qui réside à Roubaix (Nord), où il a un emploi, a été interpellé le 19 octobre, trois jours après la décapitation du professeur d'histoire-géographie Samuel Paty, a précisé Me Missaoui, confirmant une information de Nord Eclair Le jeune homme, converti à l'islam en 2015, a été incarcéré jeudi dans l'attente de sa comparution le 19 novembre devant le tribunal correctionnel de Lille. Selon son avocate, il est poursuivi pour des publications sur internet, antérieures à août 2020, relayant de la propagande jihadiste et pro-talibans.Son interpellation est intervenue selon elle dans le contexte des opérations de police lancées depuis lundi contre la mouvance islamiste.Le parquet de Lille n'a pu être joint dans l'immédiat sur cette affaire.