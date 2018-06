Rencontre avec la famille

"Je voulais" C'est un bel hommage qu'a rendu, samedi soir, à la petite Angélique, tuée à Wambrechies en avril. L'artiste a entendu l'appel de la famille; la petite fille était fan du chanteur. Alors sur la scène dusamedi soir, à Roubaix, il a tenu sa promesse. "On pense à elle,", a continué Kendji Girac face à son public, avant d'enchaîner ses plus grands tubes.Le chanteur ne s'est pas contenté de rendre. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Kendji Girac est allé, et des membres de l'association "Le sourire d'Angélique".