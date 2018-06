Le réalisateur roubaisien @arnaudesplechin sera bientôt de retour chez lui pour réaliser un polar sobrement intitulé #RoubaixUneLumière.

Il y dirigera #LéaSeydoux, #SaraForestier, #RoschdyZem et #AntoineReinartz.

A noter que #LéaMysius sera co-scénariste du film. pic.twitter.com/sH9da3RCpC — Le Tweet du 7ème Art (@Tweet7eArt) 21 juin 2018

Noël à Roubaix

Ilprépare un nouveau film qui s'intitulera "", un an tout juste après la sortie des "Fantômes d'Ismaël", qui avait séduit la critique et les spectateurs.Cette fois-ci, Arnaud Desplechin s'attaque au genre du. A l'affiche, des acteurs avec qui il n'a jamais tourné.(Le nom des gens, l'Esquive...),(La belle personne, La vie d'Adèle...),(Indigènes)... Mais dans le court synopsis, on sent déjàqui ont fait de ses précédents filmsL'action se passe à "". La situation nous est familière... On suit alors le parcours du, originaire de Roubaix. Mais face à lui, un paysage désolant : "...". "Face à la misère, aux mensonges, aux désarrois, Daoud toujours sait. Tableau d’un monde en crise, le film se charge alors d’une mission :", ouvre le synopsis.Ledevrait débuter prochainement, et ladu film n'a pas encore été fixée.