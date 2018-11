"Roubaix, une lumière" : Arnaud Desplechin nous parle de son prochain film inspiré d'un fait divers

Tragédies humaines

Des murs de brique, des toits d'usine et la violence de certaines vies. Nous sommes au coeur du: "Roubaix, une lumière" qui s'inspire d'un fait divers hors norme.L'histoire s'est déroulé sur les lieux du tournage, à Roubaix, ville natale du réalisateur. En 2002, deux jeunes femmes sont arrêtées par la police après avoirA l'époque Mosco Boucault réalisait un documentaire "Roubaix, Commissariat central" dans lequel il avait filmé les deux jeunes femmes interrogées par les policiers. Elles avaient longtemps nié avant de"Quand je regardais ça, c'était la première fois que ça m'arrivait peut-être, parce que c'était dans la ville où j'ai grandi, j'avais un effroi et en même temps. Du coup je me suis dit : ce sont des rôles merveilleux à donner à deux actrices", explique le Nordiste.A Roubaix, le décor est prêt : un commissariat où l'on traque la vérité, où l'on sonde les âmes, celle des victimes comme des coupables.pour autant ? Pas tout à fait, rétorque Arnaud Desplechin."Oui [c'est un policier], mais ce sont des tragédies humaines que l'on voit se confronter au commissariat. C'est plusque l'aspect de suspense proprement dit", explique-t-il.Les actricesseront ces deux femmes à la dérive, Roshdy Zem et Antoine Reinartz le duo de policier qui mène l'enquête. Des acteurs avec lesquels le réalisateur n'avait jamais travaillé.Le tournage durera sept semaines avec, pour la première fois chez Arnaud Desplechin, de nombreux comédiens non professionnels. Un film qui signe le, deux ans après avoir y avoir tourné "Les fantômes d'Ismaël".