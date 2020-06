Roubaix : un rassemblement devant le siège de Camaïeu, placée en redressement judiciaire

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Le maire de Roubaix Guillaume Delbar. / © FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Le candidat Karim Amroui, qui affrontera Guillaume Delbar au second tour des élections à Roubaix. / © FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

© FREDERIK GILTAY / FRANCE 3 NORD PAS-DE-CALAIS

Une manifestation a été organisée ce mardi matin devant le siège social roubaisien de l'enseigne textile Camaïeu, placée le 26 mai en redressement judiciaire . Une centaine de personnes se trouvait sur les lieux, a constaté notre journaliste sur place.Plusieurs personnalités politiques se trouvaient sur place, alors que démarre la campagne pour le second tour des municipales. Le maire de Roubaix Guillaume Delbar (LR-LREM) était présent, tout comme son opposant au scrutin Karim Amroui (DVG).Des militants du Parti communiste étaient également présents.Le gouvernement est actuellement à la recherche d'un repreneur pour l'enseigne textile, qui emploie 3900 salariés en France, dont 450 au siège social nordiste."Cela fait des semaines que nous travaillons sur le sujet Camaïeu et que nous cherchons un repreneur pour qu'il y ait une continuité de l'activité et donc qu'il n'y ait pas 4000 salariés qui se retrouvent sur le carreau", a assuré la semaine dernière le ministre de l'Économie Bruno Le Maire.