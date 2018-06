Roubaix : menacée par les travaux de la Piscine, une librairie mise sur une vente aux enchères

La librairie "Autour des mots" est menacée de couler à cause des travaux de La Piscine de Roubaix, située à deux pas, mais elle ne se rendra pas sans combattre.

JM Angles Ce vendredi! Je ne pourrai pas y être mais un de mes dioramas sera mis en vente au profit de la librairie Autour des mots! Merci pour eux

Jusqu'à -80% de clientèle

On est des libraires indépendants

"Bien plus qu'une librairie"

Librairie Autour des Mots Bonjour à tous ! Les derniers détails du projet étaient en cours de finalisation quand l'adresse a fuité... et les premières réactions d'enthousiasme nous ont dépassé... Alors nous partageons avec vous...

Ce soir, pour faire rentrer quelques deniers, le couple de gérants organise une vente aux enchères très particulière sur le trottoir de sa librairie : "On va mettre en vente des oeuvres de plusieurs artistes" explique Louis Breynaert, le gérant d'Autour des Mots. Au menu : Jef Aerosol JM Angle s... Au total,"Ça a été énorme ! Ils sont tous venus les uns après les autres nous apporter une pièce" confie le libraire. "Un élan de solidarité bienvenu, après la douche froide. "Depuis le 2 avril, lorsque le musée a fermé, on a senti une baisse incroyable de notre clientèle. Le samedi, ça pouvait aller jusqu'à -80%" explique Louis Breynaert. "On s'est dit qu'à ce train-là on ne passerait pas l'été."Son épouse Marie-Odile, qui gère également la librairie, est du même avis. "On est bouleversés."Les gens qui viennent ce soir à la vente aux enchères, qui viennent nous soutenir et nous aider à être encore là à la rentrée, sont surtout venus pour défendre une culture indépendante" observe Mme Breynaert. "Une liberté qui leur a permis de fédérer une communauté autour d'eux. Pierre Pecqueur, fondateur du collectif "Tous autour des mots", a tenu a assister le couple dans les préparatifs des enchères."C'est un lieu de rencontre, un lieu d'échange entre passionnés de livres et passionnés d'art, de rencontres humaines, c'est bien plus qu'une librairie !" s'émeut-il. C'est "un lieu vraiment unique à Roubaix, pour lequel on a un vrai besoin qu'il continue d'exister."Les enchères ne sont pas la seule action prévue par les gérants, qui ont également créé une page une le site de financement participatif Ulule.fr pour recueillir des dons. Une page qui a déjà récolté près de, sur lesfixés comme objectif. De quoi, déjà, sortir la tête de l'eau. "Si avec l'un, plus l'autre, on arrive à faire 20 000 euros, ce sera parfait et on s'en sortira."