Roubaix : OVH ferme cinq de ses bureaux à l'étranger

Une trentaine d'emplois concernés

Le spécialiste européen de l'hébergement de sites internet et des services en ligne dans le 'cloud' OVH a annoncé ce jeudi 11 octobre, dans un article de blog , son intention de fermerLe groupe roubaisien va fermer ses bureaux, regrettant que ces "cinq pays n'aient pas atteint la taille critique en termes de nombre de clients.""Une trentaine de personnes seraient concernées par ces suppressions de postes", ajoute le groupe dans son article, sur près de 2.200 salariés, selon les derniers chiffres communiqués par OVH.Les activités commerciales assurées jusqu'ici par les bureaux fermés seront désormais gérées par les centres du groupe installés à Roubaix (Nord), Wroclaw (Pologne) et Montréal (Canada).Non cotée, elle ne publie pas ses résultats financiers, mais selon des informations de presse, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 400 millions d'euros en 2017.OVH, partie de quelques serveurs lors de sa création en 1999, a connu ces dernières années une expansion accélérée, devenant une entreprise de taille européenne.Octave Klaba avait assuré jusqu'en 2015 la direction générale, avant ensuite confiée pour deux ans à Laurent Allard.Sous la houlette de ce dernier, l'entreprise avait connu une phase de forte croissance à l'international et vers les marchés du "cloud", avec notamment l'acquisition aux Etats-Unis des centres de données de la société informatique vCloud Air. Au total,portant son réseau mondial àEn mars 2017, Octave Klaba avait repris le poste de directeur général. Mais fin août 2018, il a annoncé qu'il cédait de nouveau le poste à Michel Paulin, l'ancien directeur général de SF R, se réservant lui-même la présidence du conseil d'administration."Le groupe n'est qu'au début de son expansion en dehors de l'Europe et j'apporterai toute mon expérience pour accélérer notre développement", avait déclaré à l'époque M. Klaba."En tant qu'entrepreneur, je veux aussi contribuer à la promotion de la culture, des valeurs et des méthodes pour créer des entreprises collaboratives", avait-il précisé.