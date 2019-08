Roubaix : des parents sont portés disparus avec leur nourrisson de 2 mois, un appel à témoins lancé

[#AppelATémoins]#DisparitionInquiétante de Solyana, nourrisson de 2 mois et de sa mère Noémie BONTE 23 ans à #Hem (#Nord), susceptibles d'être avec le père de l'enfant Damien GERMAIN.

Contactez les policiers de #Roubaix ☎️0320813461 ou 3409 ou 3567 (HB) ou au 0320813492 (24h/24)

Des parents sont portés disparus avec leur nourrisson de 2 mois depuis le 1er août. Noémie Bonte, la mère âgée de 23 ans, et Damien Germain, le père âgé de 21 ans, résidaient à Hem, une commune entre Villeneuve-d'Ascq et Roubaix. Leur fille, âgée de 2 mois, est elle aussi portée disparue.Le bébé serait avec la mère. Elle est soupçonnée d'avoir pris la fuite alors que l'enfant devait être placé par les services sociaux, indique France Bleu Nord . Le père serait également "susceptible" de se trouver avec elles, selon la police. Le commissariat de Roubaix a lancé un appel à témoins, vendredi 16 août.Toute personne qui pourrait avoir des informations est priée de les communiquer à la police au 03 20 81 34 61 en semaine ou au 03 20 81 34 92, le soir et le week-end.