À Roubaix, la police municipale sera armée dès 2019

Il n'y a rien de logique au fait d'armer une profession ui n'est pas à l'origine vouée à l'être

2019: POLICE MUNICIPALE ARMÉE



Malgré nos demandes de discussions, et après un lapsus de l’adjointe à la sécurité en dernier conseil municipal de... https://t.co/LxNR6AwUKj — Societé Civile Roubaisienne (@scr59100) 13 septembre 2018

Gilet pare-balles, tazer, bombe lacrymogène, caméra vidéo... La police municipale de Roubaix a déjà un attirail suffisamment impressionnant pour qu'on la confonde dans la rue avec la police nationale... et ça ne risque pas de s'arrêter, puisque la ville a décidé d'armer ses agents" justifie Dominique Paulo, directeur de la police municipale de Roubaix. "Si elle dégénère, nous avons différents outils pour pouvoir traiter une situation donnée."Le maire (LR) de Roubaix Guillaume Delbarre y voit. "On fait des opérations conjointes, on imagine mal d'avoir une police municipale qui ne soit pas équipée de la même manière que la police nationale"Pourtant, l'idée d'accorder aux policiers municipaux un équipement létal ne plaît pas à tout le monde. "Il n'y a rien de logique au fait d'armer une profession qui n'est pas à l'origine vouée à l'être" plaide David Guilbert, président de la Société civile roubaisienne, pour quiUn débat... qui aura lieu au prochain conseil municipal, même si la décision a déjà été prise.