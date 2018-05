Roubaix : la police recherche 3 enfants âgés de 11 à 13 ans, disparus depuis mardi

Si les enquêteurs privilégient pour le moment l'hypothèse d'une fugue, le très jeune âge des enfants les inquiètent. Depuis mardi, trois enfants originaires de Roubaix et âgés de 11 à 13 ans ont disparu, ne donnant aucune nouvelle à leurs parents.



"Les trois ont passé la nuit du 30 ensemble chez la grand-mère de l'une des deux jeunes filles", indique la police. Mais le lendemain, plus de trace des enfants.



Les deux filles, âgées de 13 ans "ont déjà fugué auparavant". Mais ce n'est pas le profil du petit garçon, âgé de 11 ans. "On imagine qu'ils sont ensemble. Deux d'entre eux n'ont pas de portable. La troisième en a un mais cela ne nous a pas encore permis de les localiser", poursuit la police.





Recherches à Halluin

Mardi soir, peu après minuit, les enquêteurs ont fait appel à une équipe cynéphile des pompiers du Nord pour mener des recherches sur la commune d'Halluin. Le chien et son maître ont cherché la trace des enfants, en vain. "Les recherches sont restées infructueuses, les secours ont été renvoyés par les services de police", indiquent les pompiers.



Les recherches se poursuivent aujourd'hui même si pour le moment la police ne juge pas cette disparition comme inquiétante.