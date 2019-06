Roubaix : une production de cannabis démantelée, deux personnes placées en détention

260 plants de cannabis arrivés à maturité, une arme de poing et plusieurs milliers d'euros (4.700) en liquide... C'est le bilan des saisies réalisées la semaine dernière par la sûreté urbaine du commissariat de Roubaix, dans une habitation de la rue de la Mackellerie.



Deux hommes ont été interpellés sur les lieux et placés en détention à l'issue de leur garde à vue. Il aura fallu moins de trois mois d'enquête aux policiers pour mettre à jour ce trafic d'herbe, au terme d'investigations débutées le 4 avril dernier.

Plantation bien équipée

Le locataire d'une habitation suspecte de la rue de la Mackellerie et un complice présumé étaient alors rapidement identifiés et placés sous surveillance.



C'est le 17 juin que la sûreté urbaine, appuyée par la BAC, a mené son opération de démantèlement, au moment où les deux hommes ciblés se rendaient sur les lieux. Dans l'habitation, étaient découvertes trois salles de culture, équipées de systèmes d'éclairage, d'aération et d'irrigation des 260 plants de cannabis.



Au terme de quatre jours de garde à vue pour trafic de stupéfiants en bande organisée, les deux suspects ont été déférés le vendredi 21 juin et placés en détention provisoire.



L'enquête se poursuit, indique le commissariat de Roubaix.