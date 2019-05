Roubaix : que sait-on de l'accident dans lequel trois personnes ont été tuées ce week-end ?

Une collision d'une extrême violence entre une moto et une voiture a fait trois morts, dans la nuit du 24 au au 25 mai à Roubaix. Toutes les personnes impliquées, les deux passagers de la moto (le pilote roubaisien de 25 ans et un Tourquennois de 39 ans) ainsi que le conducteur de la Twingo (un Roubaisien de 24 ans), ont été tuées sur le coup.



La vitesse excessive du deux-roues et un refus de priorité pourraient être à l'origine du drame.

Grosse cylindrée

C'est vers une heure du matin que le choc a eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, à l'angle de la rue de Tourcoing et du quai de Gand. Une moto de grosse cylindrée a percuté sur son flanc gauche une Renault Twingo.



Le choc a été tel que l'aile de la voiture a été enfoncée d'1m20. Son conducteur et les deux personnes qui se trouvaient à bord de la moto ont été éjectées et tuées. La Twingo a été projetée dans la potence d'un feu tricolore.



Selon les premiers éléments de l'enquête de police, le passager de la moto ne portait peut-être pas de casque. La vitesse de la grosse cylindrée, et peut-être un refus de priorité de son pilote pourraient être en cause.



De nouvelles constatations devaient être effectuées sur les deux véhicules impliqués ce lundi par les enquêteurs. Des examens de corps devaient également être réalisés, ainsi que des prélévements sanguins sur les victimes.



La brigade accidents du commissariat de Roubaix est chargée de mener les investigations.