Roubaix : le rappeur du Nord ZKR en tête des ventes d’albums en France

La ville de Roubaix serait-elle la troisième ville du rap français après Paris et Marseille ? Les succès, depuis 2014 de Gradur, et celui, plus récent de ses confrères ZKR et JNR, participent à faire de la ville du Nord une place forte du rap en France.

Le 15 janvier, la SNEP, le Syndicat national de l'édition phonographique, a revélé que ZKR, de son vrai nom Zacharia, était, avec son premier album Dans les mains, sorti le 8 janvier, le meilleur vendeur d'albums français du moment.

C'est certes son premier album mais pas son premier projet. En 2018, il sortait un premier EP intitulé Absent, titre métaphorique de sa vie personnelle d'alors, puisque le jeune Zacharia était alors en prison.

À la première place du Top Albums de la semaine, "Dans les mains" de ZKR avec 14 218 équivalents ventes 👏 pic.twitter.com/oCzFpWNTpu — Le SNEP (@snep) January 15, 2021

Le rappeur originaire du quartier du Nouveau-Roubaix a écoulé plus de 14 000 "équivalents ventes" (soit l'addition des ventes physiques, du téléchargement et du streaming) de Dans les mains. Porté par les singles Poursuite avec Koba LaD et Tu vois comment avec PLK, ZKR, à 24 ans, commence à s'imposer sur la scène rap française.