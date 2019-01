Roubaix : le restaurant “Le Fer à Cheval” attaqué par des anti-spécistes ?

Le Fer à Cheval - The Place to Be Les vegans ont mis le feu à votre restaurant Tout va bien pour l équipe



"On fait du camping"

Le Fer à Cheval - The Place to Be Avec la force et le courage de mes équipes votre restaurant est OUVERT

"On n'est pas passé loin de l'explosion du resto parce l'incendie a pris à côté de la vanne de gaz !" déplore Simon, un employé du restaurant roubaisien "". L'établissement, situé sur le grand boulevard, a été victime d'undans laavril, vers 2h30 du matin. Juste à côté du sinistre, l'inscription "" a été taguée sur un mur.De quoi soupçonner laLescommis par les flammes n'ont pas empêché le restaurant de tourner, sauf pour le service de midi de vendredi. "On a dû fermer vendredi midi, explique Simon. Les compresseurs des chambres froides ayant pris feu, elles ne fonctionnent plus, donc on travaille avec des frigos d'appoint, on fait du camping".soupçonnés d'avoir participé à des attaques de commerces au printemps dernier dans la métropole lilloise seront jugés le 2 mai 2019 devant le tribunal correctionnel de Lille