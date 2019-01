Roubaix : le samedi, au tour des parents d'aller à l'école

École des parents à Roubaix

Un reportage de Lila Haffaf et de Flavien Bellouti

. Victor et Christel ont trois enfants. Et aujourd'hui, c'est eux, les parents, qui prennent le chemin de l'école, ou plutôt celui de la mairie de Roubaix, où ils participent à "l'école des parents"."On ne naît pas parent, on le devient. On est toujours en quête d'apprendre de nouvelles choses, pourquoi pas avoir de nouvelles clés en main pour pouvoir améliorer les situations à la maison", explique Christel.Ce samedi, ils étaient quarante, d'horizons différents, sur les bancs de cette école d'un nouveau genre. Leur professeur ? Un psychologue. Et le programme du jour est vaste, on parle d'affection parents / enfants."C'est facile en théorie. Mais on a tous des enfants et c'est très difficile, plaisante Nourdine. C'est pour ça que je tenais à venir ici, avec mon épouse. Ça va nous aider !"Prochaine journée de cours dans deux semaines. En tout, cinq séances sont programmées.