Roubaix : un “semblant de coffee shop” démantelé, plusieurs kilos de cannabis saisis

"Les Trois Sages", débit de boissons ouvert il y a quelque semaines dans la rue de l'Épeule à Roubaix, a fait l'objet d'une opération de contrôle mercredi après-midi, dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Une information de La Voix du Nord confirmée par une source policière.



Une quarantaine de fonctionnaires de police étaient mobilisés sur place. A leur arrivée, les occupants de l'établissement ciblé ont baissé le rideau metallique de l'entrée puis ont pris la fuite par les toits, avec un sac. Sur leur parcours, les deux individus ont laissé tomber des stupéfiants. "On pouvait les suivre à la trace", indique la même source. Ils ont finalement été interpellés avec le sac, qui contenait plusieurs kilos de résine de cannabis.



"Semblant de coffee shop" Dans le débit de boissons, ouvert illégalement il y a plusieurs semaines, se trouvait un petit comptoir derrière lequel ont été découvertes une balance, et de l'herbe de cannabis en préparation de conditionnement. "Un semblant de coffe shop", constate une source proche de l'enquête.



Sur place, les policiers ont par ailleurs saisi environ 10 000 euros en liquide, et des munitions de calibre .22. Aucune arme n'aurait été trouvée.



Âgés de 17 et 30 ans, les deux suspects ont débuté mercredi en fin de journée une garde à vue qui peut durer jusqu'à 96 heures. Les policiers de Roubaix poursuivent leurs investigations en vue de mettre à jour un potentiel réseau, qui gravitait dans et autour de cet "établissement fantôme".