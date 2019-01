Roubaix : trois individus interpellés en flagrant délit de cambriolage du collège Pascal

C'est un opérateur de télésurveillance qui a donné l'alerte, aux alentours de minuit dans la nuit de dimanche à lundi. Il avait repéré plusieurs individus s'introduisant par effraction dans le collège privé Pascal, rue de la Sagesse à Roubaix.



Un équipage de la BAC s'est rendu sur place a tout de suite constaté que la porte principale de l'établissement avait été forcée.

Lecteurs MP3 et casques audio

Les policiers, qui ont entendu du bruit dans les étages à leur arrivée, ont tout simplement attendu dans le hall du collège pour cueillir les malfrats à leur sortie. Trois individus ont ainsi été interpellés sur les lieux.



Ils étaient en possession de 33 lecteurs MP3, 27 casques audio, un appareil photo et autres objets divers. Âgés de 15, 21 et 36 ans, ils ont été placés en garde à vue.