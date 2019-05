Trois hommes ont perdu la vie dans la nuit du vendredi 24 au samedi 25 mai à Roubaix, dans un accident de circulation.Peu avant 1 heure du matin, au croisement de la rue de Tourcoing et du quai de Gand, une voiture et une moto sont entrées en collision dans des circonstances encore indéterminées.On ignore qui des trois victimes se trouvait sur la moto ou dans la voiture, puisqu'ils gisaient au sol à l'arrivée des pompiers. Malgré les efforts des secours de Roubaix et Tourcoing, aucun n'a survécu à ses blessures. Les trois hommes, d'âge inconnu, ont été pris en charge sur place par les pompes funèbres.