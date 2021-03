Roubaix : un album rarissime de Tintin datant de 1931 mis aux enchères

Ils sont appelés les Tintinophiles, ces collectionneurs de bandes-dessinées du héros d’Hergé. Et ce lundi 8 mars, ils seront nombreux à suivre la vente aux enchères proposée par l’hôtel des ventes de Roubaix. Cinq bandes dessinées anciennes du plus célèbre reporter sont mises aux enchères. "Il y en a une qui attire particulièrement l’attention des collectionneurs. Une édition de Tintin au Congo, qui date de 1931. Elle est numérotée 194 sur les 500 exemplaires que comptait le premier tirage" explique Thierry May, commissaire-priseur.

édition rarrissime de Tintin au Congo, datant de 1931 • © May Associés

Une édition rarissime, comme l’indique la valeur estimée par l’expert en charge de la vente : entre 7 000 et 10 000 euros. "Ce n’est qu’une direction. Le prix de départ sera plutôt autour de 6 000 euros. Ensuite, on prévoit une vente autour de 7 000 à 10 000 euros. Mais ça peut-être plus, ça peut-être moins. Le prix réel se décidera le jour de la vente" explique François Girard, expert en livres anciens en charge de la vente.

"En 35 ans de carrière, c'est du jamais vu"

Plusieurs critères expliquent ce prix élevé. "Le papier résiste mal à l’épreuve du temps, il y a fort à parier qu’il n’existe plus -ou presque- d’exemplaire de ce premier tirage" note Thierry May, le commissaire-priseur, avant d’ajouter : "en 35 ans de carrière c’est du jamais vu, c’est la première fois que je vois une BD d’une telle rareté."

L'expert, lui, passe au crible les différents lots proposés. Il rédige une description, donne une estimation du prix. En quelque sorte, il évalue la rareté des albums. "Ici, l'état de ces bandes-dessinées est correct, c'est un petit miracle. Le support d'époque n'était pas fait pour durer. En plus, ce support médiocre met en valeur la ligne claire dessinée par Hergé, voilà pourquoi ces albums sont si rares" rappelle François Giard.

Des bandes-dessinées qui traversent le temps

Ces albums refont surface après avoir disparu pendant plus de 80 ans, oubliés dans les placards familiaux. Des objets, presques historiques, achetés à l'époque par un collectionneur. Une passion qu'il ne transmet pas aux générations suivantes. "Ce lot d'exception provient de la même famille, qui avait oublié l'existence de ces bandes-dessinées" explique François Giard, l'expert.

À l’époque, les albums de Tintin ne sont pas encore édités par la maison Casterman. Les premiers tirages de Tintin au Congo et Tintin en Amérique sont donc publiés par le journal bruxellois "Le petit Vingtième", comme l’indique la couverture. En plus de ces deux exemplaires (rarrisimes donc), trois autres albums de Tintin et deux autres de Quick et Flupke, d’autres héros d’Hergé, sont mis en vente entre 800 et 3000 euros. Au total, 409 lots sont ainsi proposés aux acheteurs, tous anciens mais de moindres valeurs, avec des références classiques tels que Lucky Luck, Spirou et Fantasio ou Boule et Bill.

Les premières éditions de Tintin au Congo et Tintin en Amérique sont donc publiés par le journal « Le petit Vingtième », comme l’indique la couverture. • © May Associés

La vente se déroulera lundi 8 mars à 11 heures. Dans la salle de l'hôtel des ventes de Roubaix, un maximum de 25 personnes est autorisé. Mais les enchères seront retransmises en direct sur le site Interenchères. "Nous avons déjà près de 400 participants, et je pense que d’ici lundi les inscriptions vont continuer. C’est assez inédit de voir autant d’inscrits pour une vente de bandes dessinées. Mais les tintinophiles sont nombreux, c’est une grosse communauté de collectionneurs. Les inscriptions pour la vente viennent d’un peu partout, même au-delà de la France" constate Thierry May.