Roubaix : vous irez bien camper... sur le toit de la Condition Publique !

Des tentes, un mini-immeuble de 9 "logements" en forme de clapier... Un drôle deest installé tout en haut de la. Sur le toit, plus exactement., il a accueilli mercredi soir pour sa première, et affichait ainsi complet. Il s'inscrit dans le cadre de l' exposition "Habitarium ", qui comme son titre l'indique, a pour thème l'habitat... du mal-logement au logement du futur.Ce camping est "un endroit pour se retrouver, un endroit pour se croiser, un endroit pour se laver, pour manger ensemble, pour dormir ensemble... et une manière atypique de découvrir Roubaix", selon l'artiste et concepteur du camping éphémère Arthur Poisson, membre du collectif "Yes We Camp".Avant de passer la nuit sur les toits, les campeurs avaient droit à uneavec DJ au rez-de-chaussée de la Condition Publique. Une vraie soirée "camping" à partir de 10 euros la nuit, petit déjeuner offert.Le camping éphémère est ouvert tous les vendredi et samedi soirs jusqu'à la mi-juillet, ainsi que la veille de jours fériés.