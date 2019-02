Roubaix : vous pouvez (encore) croiser Wonder Woman et Superman au Comics Festival

Wonder Augustine : une vraie super-héroïne

Informations pratiques L’édition 2019 aura lieu à la salle Henri Watremez au 13, rue de l’Hospice à Roubaix. Elle se trouve à 200 mètres de la station de métro "Roubaix Grand Place" et à 500 mètres de la gare de Roubaix.

Le salon est ouvert ce dimanche de 11h à 18h. Plus d'informations sur le site du festival.

Batman, Wonder Woman, Spider-Man, Superman...ces samedi 16 et dimanche 17 février pour le Comics Festival (enfin presque). Ces super-héros de comics, des bandes dessinées Anglo-saxonnes, ont créeréunissant fans et cosplayers.Mais au fait,"Un moyen de s'exprimer par rapport à des films et des comicsou en un animé", explique une visiteuse. "Il faut bienqui met plus en avant le côté théâtral, artistique", ajoute un autre.Un festival pour s'exprimer mais aussi. Gregory Watine, illustrateur, met son talent à la disposition du public tout le week-end. "Je faisque je propose aux gens, assure-t-il. C'est à la demande, et là par exemple on m'a demandé, on va voir ce que ça va donner une fois fini !"A l'honneur aussi :. Entre les artistes et les animations on retrouve, nommée ainsi en hommage à une petite fille dont la mort, des suites d'un cancer incurable, a provoqué un immense élan de solidarité dans la région "Elle avait 4 ans,, explique Amélie Roma, bénévole de l'association. C'est pour ça qu'on est sur le festival, pour."Animations, dédicaces, et conférences : les passionés et les curieux ont jusqu'à demain pouraux portes de Lille.