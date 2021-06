Roubaix : Yannick Noah et son association Fête le mur présents pour promouvoir la pratique du tennis

L'ex-tennisman et chanteur Yannick Noah était à Roubaix pour ouvrir une antenne de son association Fête le mur, qui promeut la pratique du sport et du tennis dans les quartiers populaires.

Dernier vainqueur français de Roland-Garros en 1983, l'ancien tennisman Yannick Noah était à Roubaix ce samedi 19 juin pour promouvoir la pratique du tennis et du sport plus généralement dans les quartiers via son association Fête le mur. Celle-ci ouvre une antenne dans la ville du Nord qui va s'ajouter aux 66 antennes que compte déjà l’association en France. Dans les Hauts-de-France, elle est déjà présente à Lille et Beauvais.

"Le tennis a bouleversé ma vie, a d'abord expliqué celui qui est l'une des personnalités préférées des Français. L'idée de départ, c'est d'accompagner les enfants, à travers le tennis, sur des aspects comme l'éducation et l'insertion". Privilégier les quartiers populaires est un choix : "on parle souvent des quartiers mais beaucoup n'y ont jamais mis les pieds. À un moment donné, c'est l'action qui compte. On cherche à créer des passerelles entre les quartiers et les clubs locaux", a-t-il également déclaré. Le chanteur en a profité pour échanger quelques balles avec les jeunes lors de différents ateliers de tennis ou de ramasseurs de balles.

Merci à @GDelbar, Maire de @roubaix venu signer la convention pour l'inauguration de notre implantation Fête le Mur à Roubaix aux côtés de notre président @NoahYannick et à la ville pour son soutien 🙌 pic.twitter.com/avPJJqzxFH — Fête le Mur (@FeteleMur) June 19, 2021

Yannick Noah avec les jeunes de Roubaix, ce samedi 19 juin. • © Maxime Lictevout / France télévisions

L'antenne de l'association est située au cœur du quartier de l’Alma-Gare Fosse-aux-Chênes. Elle propose aux jeunes d’adhérer aux créneaux hebdomadaires, tous les mardis de 17h à 18h30, pour des leçons de tennis ou d'arbitrage.