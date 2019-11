Le salarié de La Redoute mis à pied après avoir mangé une clémentine débouté par les prud'hommes

"Un scandale"

Le salarié mis à pied pour avoir mangé une clémentine à La Redoute témoigne : "Ça me fait pas rire, c'est un scandale !"

Le tribunal des Prud'hommes de Roubaix a finalement donné raison à la direction de La Redoute, après avoir été saisi par Smaïl Bella, qui avait été mis à pied un jour pour avoir mangé une clémentine sur son lieu de travail Les faits s'étaient produits en novembre 2017 : le salarié entré à La Redoute, préparateur de commande et représentant CGT, se trouvait sur un poste de "picking" où les salariés sont alignés sur une chaîne de production, lorsqu'une "micro-panne" l'avait conduit à prendre une pause, mangeant une clémentine. Lorsque l'activité avait repris, il avait alors emmené les épluchures près de son poste de travail pour les jeter à la poubelle.L'agente de maîtrise, qui avait repéré ces épluchures, le signale alors à la direction et Smaïl Bella est mis à pied une journée, perdant 70 euros brut de salaire. La direction soutenait qu'en ayant mangé à son poste, le salarié avait enfreint le réglement et fait courir un risque de "détérioration potentielle de la chaîne" à cause des épluchures et du jus. Lorsque nous l'avions rencontré, en septembre dernier , Smaïl Bella dénonçait quant à lui "un scandale". "C'est ridicule d'attaquer un salarié parce qu'il a mangé une clémentine.On me reproche d'avoir mangé une clémentine sur mon lieu de travail. c'est faux ! Parce que je l'ai mangé sur le banc, lors d'une micro-panne. La machine était à l'arrêt" tempêtait-il.La CGT de La Redoute a réagi ce mercredi soir à la décision du tribunal des Prud'hommes. "Smaïl est très surpris et aussi révolté par cette décision. On peut en effet difficilement comprendre que le tribunal ait retenu le point de vue de la direction de La Redoute alors que rien ne peut justifier une telle sanction."Le syndicat attend par ailleurs de connaître les détails de cette décision – et surtout les raisons qui l'ont motivée – avant de se pourvoir en appel.