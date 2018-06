Les salariés de Brice (Mulliez) en grève

"Cela fait six mois qu'on nous a annoncé une restructuration. On nous dit que les chiffres ne sont pas au rendez-vous mais nous n'en savons pas plus sur notre avenir", a expliqué Fabienne Bois, déléguée CFDT, qui évoque un taux de 99% de grévistes à deux jours du lancement des soldes d'été.



Les salariés craignent que le regroupement des magasins Jules, également filiale d'Happychic, et de Brice, envisagé par la direction, ne donne lieu à des suppressions d'emplois. "Si les deux enseignes sont regroupées, il pourrait y avoir des fermetures de magasins, et des emplois pourraient aussi être supprimés au siège à Roubaix", indique Mme Bois.



Les salariés du Mans craignent en particulier un transfert de leur entrepôt logistique, qui dessert les quelque 200 magasins Brice de France, vers le Nord, où il serait mutualisé avec celui de l'enseigne Jules.



"L'entrepôt de Jules dans le Nord appartient au groupe Happychic tandis que nous ne sommes que locataires au Mans, où notre bail doit être renouvelé d'ici le 30 juin", souligne Mme Bois.

200 magasins Brice

Dans un communiqué, la direction d'Happychic assure qu'à ce stade "aucune décision n'a été actée" et que les premières décisions n'interviendront "pas avant fin juillet".



Pour élaborer son projet, la direction mise sur le "management participatif" impliquant dans les réflexions "toute personne volontaire". "Comme l'a annoncé l'entreprise il y a plusieurs mois, la mise en place d'un nouveau management, dit participatif, permet de travailler sur de nouveaux scenarii et

de redéfinir avec l'ensemble des salariés un modèle de prêt-à-porter international masculin pérenne et rentable. Ces scenarii concernent toutes les activités de l'entreprise. Des tests sont en cours et sur la base des analyses, propositions et premiers enseignements, des décisions seront prises", précise le communiqué.



En 2010, la fermeture du siège de Brice au Mans avait occasionné plus de 90 licenciements. Happychic a été créé en 2009 et regroupe, outre Jules et Brice, les enseignes Bizzbee et La Gentle Factory. Le groupe compte 740 magasins dans 17 pays, dont 200 pour Brice, et affiche 720 millions d'euros de chiffre d'affaires pour un total de 4 000 collaborateurs.