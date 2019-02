TEMOIGNAGES. Beauté : comment j'ai surmonté mes complexes

Je me suis toujours acceptée moi-même, c'est les autres qui avaient des complexes pour moi !

Beauté : comment j'ai surmonté mes complexes

Comment grandir avec des idéaux de beauté imposés ? Témoignages de 4 jeunes de Roubaix. - Les Haut-Parleurs - Jasmine Sebbani et Camille Aubourg

Si on vous dit "beauté", cela vous parle sûrement. La société nous impose des normes, c'est évident. Et comme toutes les normes, elles excluent ou provoquent la souffrance.Pourtant, les jeunes ont leurs mots à dire !Ilham, 26 ansMartin, 18 ans : "En tant qu'homme, on est relativement moins influencés. Un exemple banal : on n'a pas besoin de se maquiller."Zélia : 16 ans. "Les normes génèrent des complexes ? La beauté qu'on nous impose, elle n'existe pas. La fille dans la pub, avec le teint parfait et les yeux qui brillent, et les cheveux propres, ça n'existe pas. Dans le métro, tu ne vas pas croiser une fille comme ça !"Théo, 16 ans : "Pour moi, être beau, c'est se plaire soi-même, en fiait. C'est dégager une confiance qui est telle qu'on respire."Ecriture et réalisation : Jasmine Sebbani, Camille AubourgAide au tournage : Louezna Khenouchi, Flora BeillouinMerci à Ilham, Martin, Zélia et ThéoRédaction en chef : Flora Beillouin, Hélène SeingierAnimation et formation : Flora Beillouin, Quentin ObarowskiMusique : The Sentimentality (Scaled Down Version), Emily Rubye