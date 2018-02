Trois bonnes raisons de découvrir La Piscine de Roubaix

La Piscine de Roubaix est le triple like de "Vous êtes Formidables"

Située au cœur de Roubaix, la piscine municipale a été fermée en 1985 pour des raisons de sécurité. Le bâtiment a ensuite été choisi pour abriter le musée industriel de la ville.Il leur propose une collection permanente présentant notamment des œuvres d'Albert Marquet, de Raoul Dufy ou de François Morellet. Le musée organise aussi de nombreuses expositions temporaires mettant à l'honneur de grands artistes d'hier et d'aujourd'hui comme Pablo Picasso et Marc Chagall ou Majhoub Ben Bella et Virginie Besengez.



Ce lieu unique offre désormais à voir plusieurs œuvres de Camille Claudel comme "La confidence" et "La petite châtelaine " qui font déjà partie de la collection permanente. Le 13 février prochain, deux nouvelles acquisitions seront présentées : "L'homme penché", pièce achetée par le musée en novembre 2017 et un plâtre de "La petite châtelaine" prêté par un collectionneur.





La prochaine exposition sera consacrée aux "gouachés", croquis réalisés avant la fabrication d'un bijou. Elle montrera les 700 dessins préparatoires créés entre 1900 et 1950 appartenant à la collection privée du joaillier nordiste Dael & Grau. À découvrir dès le 3 février prochain.