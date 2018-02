Tuerie du musée juif de Bruxelles : le renvoi aux assises du Roubaisien Nemmouche examiné le 21 mars

"La chambre des mises en accusation est saisie le 21 mars", a déclaré Me Henri Laquay à l'AFP. La chambre du conseil de Bruxelles avait déjà décidé en janvier dernier de renvoyer Mehdi Nemmouche et deux complices présumés devant un jury populaire.



Mais selon la procédure belge, la chambre des mises en accusation doit confirmer ou non cette décision, qui deviendra alors définitive. La date du procès, où Nemmouche encourra la prison à perpétuité, sera connue plus tard. Selon certaines sources, il pourrait avoir lieu fin 2018 ou début 2019.



Mehdi Nemmouche, jihadiste français parti combattre en Syrie, aujourd'hui âgé de 32 ans, est accusé d'être l'homme qui, le 24 mai 2014, avait ouvert le feu dans le hall d'entrée du Musée juif de Bruxelles, tuant deux touristes israéliens, une bénévole française et un jeune employé belge. Interpellé à Marseille six jours plus tard à sa descente d'un bus en provenance de Bruxelles, le Roubaisien a reconnu avoir "joué un rôle" dans l'attaque mais nie avoir été présent au Musée, selon un autre de ses avocats, Me Sébastien Courtoy.

Deux complices présumés Il a été inculpé pour "assassinats dans un contexte terroriste" et incarcéré en Belgique. Au cours d'une enquête de trois ans, bouclée depuis avril 2017, deux complices présumés ont aussi été inculpés par la justice belge : les Français Nacer Bendrer et Mounir Attalah, tous deux actuellement en liberté conditionnelle en France. Le second pourrait finalement échapper au procès car un non-lieu a été requis le concernant par le parquet fédéral belge.



En France, Mehdi Nemmouche est par ailleurs soupçonné d'avoir été l'un des geôliers de quatre journalistes français otages en Syrie en 2013-2014, ce qui lui a valu d'être inculpé le 15 novembre à Paris pour "enlèvement et séquestration en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle".