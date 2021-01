Victoires de la musique : le rappeur roubaisien Gradur primé avec "Ne reviens pas", titre le plus écouté en 2020

Son single "Ne reviens pas" remporte la première édition de la catégorie "titre le plus streamé" aux Victoires de la musique. Il a été écouté plus de 100 millions de fois.

Le titre "Ne reviens pas" du rappeur originaire de Roubaix, Gradur (en collaboration avec Heuss l'Enfoiré), est sûrement, avec le Covid-19, l'un des phénomènes viraux de l'année 2020. Et il va être prochainement récompensé lors de la grand-messe de la musique francophone, les Victoires de la musique, qui se déroulera le 12 février pour sa 36e édition à La Seine Musicale, à Boulogne-Billancourt. La cérémonie sera retransmise par France 2 et France Inter.

"Le streaming est un nouveau mode de consommation de la musique et c'est important qu'il soit représenté"

Seul nommé dans la nouvelle catégorie "titre le plus streamé", "Ne reviens pas", fort de ses 101 060 557 écoutes ou "streams", inaugure le palmarès d'une catégorie créée cette année. Pour l'attribuer, les organisateurs se sont basés sur les chiffres délivrés par GFK, une société en charge de la mesure de l'écoute en ligne de la musique, sur la période entre le 1er décembre 2019 et 30 novembre 2020.

"A la manière de Médiamétrie pour la télévision, GFK fait l'unanimité dans le milieu", explique Jean-Yves De Linares, le directeur général des Victoires de la musique. Cette catégorie a été ajoutée pour mieux coller à la réalité de l'écoute de la musique au XXIe siècle. "Le streaming est un nouveau mode de consommation de la musique et c'est important qu'il soit représenté. C'est également une manière de s'adresser aux 15-24 ans qui l'utilisent beaucoup", continue le boss des Victoires.

L'attribution de cette récompense au rappeur Gradur n'est pas vraiment une surprise au regard des chiffres déjà connus : le site Konbini avait montré que "Ne reviens pas" avait été la chanson la plus écoutée du réveillon de 2019. Pour cela, Gradur et Heuss l'Enfoiré ont capitalisé sur un autre titre bien connu des années 2000, Blue (Da Ba Dee). Le refrain est fortement inspiré de ce tube du groupe italien Eiffel 65. Issu du troisième album de Gadur, "Zone 59", sorti en novembre 2019, "Ne reviens pas" a porté l'opus, écoulé à plus de 50.000 exemplaires et certifié disque d'or en mars 2020.