VIDÉO. En Algérie, la révolte par le foot

En Algérie, la révolte par le foot

Janice Bohuon et Thierno Diallo / © Les Haut-Parleurs

Crédits

Le 19 juillet dernier, l'Algérie a été sacrée championne d'Afrique pour la seconde fois. La première date de 1990. Ces deux victoires ont des résonances symboliques très fortes.Quelques mois après la première victoire, en 1990, l'Algérie sera plongée au coeur de la décennie noire, guerre civile qui oppose le gouvernement à des groupes islamistes entre 1991 et 2002.En 2019, la victoire est survenue dans un climat de protestation. La jeunesse algérienne demande le départ de la classe politique.Retour sur des célébrations plus politiques qu'il n'y paraît avec Les Haut-Parleurs de RoubaixUn reportage Janice Bohuon, Thierno Diallo et Aziza Eloua / Les Haut-ParleursÉcriture et réalisation : Janice Bohuon, Thierno Diallo et Aziza ElouaRédaction en chef : Martin DelacouxAnimation et formation : Flora BellouinAide au tournage : Quentin ObarowskiRemerciements : Shana, Brahim, Mickaël Correira, le 156Musique : I Don’t Wanna Wait - spring gang