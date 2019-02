VIDEO. Aveugle : “Au fait, à quoi je ressemble ?”

Aveugle : "Au fait, à quoi je ressemble ?"

Aujourd'hui, le physique, l'apparence, ont une place démesurée dans notre société. Quel est le rapport au corps, le nôtre et celui des autres, quand on n'a pas la vue.Antoine, Stéphanie et Marie-Christine sont aveugles. Ils percoivent les corps des autres par d'autres sens que la vue. Au final, c'est comme s'ils avaient une impression plus sincère des autres, sans le filtre des idéaux de beauté. Ces trois rencontres nous ont démontré qu'une perception sans la vue était toute aussi riche de sens, d'émotion et d'intensité.Stéphanie s'en amuse : "Il y a des gens qui croient que l'on a un sixième sens, et ça, c'est pas vrai. Ce serait trop bien ! Mais, non... C'est toujours une question de concentration."

Présentez-vous devant moi en sentant extêmement fort le poisson pourri, je pense que je pourrais éventuellement avoir un mouvement de recul !



