VIDEO. Blancheporte crée une collection textile qui recycle ses invendus

Blancheporte crée une collection textile qui recycle ses invendus

Du linge de maison qui devient une gamme de sacs et de pochettes à porter en bandoulière ou dans le dos. C'est l'idée de Flavia Redouin, une styliste designer qui a été chargée par Blancheporte de créer des modèles à partir des invendus de l'enseigne.De quoi donner un avenir à des articles qui ne trouvaient pas preneur sous leur forme initiale. Plus que du recyclage, de l'upcycling ! "Up : vers le haut. Cycling : recyclage. C'est du recyclage par le haut, explique Flavia Redouin, designeuse à Tessigraphes Design. Valoriser la matière par un autre produit. Ça lui donne une nouvelle vie, une nouvelle chance."Cette petite collection est entièrement réalisée à Roubaix, dans l'ancienne capitale française du textile. Elle occupe 4 des 6 couturières embauchées ici. Dans un atelier dédié à l'expérimentation et aux projets innovants. "Les matières sont nobles. C'est facile à porter, explique Jenny Beninato, couturière au "Plateau fertile". On produit tout de A à Z de la conception à l'emballage.En plus de valoriser ses invendus, l'enseigne nordiste veut aussi promouvoir un savoir-faire bicentenaire. Cette première collection éphémère comporte 16 articles différents. Le tout sera vendu en ligne au printemps prochain.