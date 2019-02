VIDÉO. Octogénaires fauchés mortellement à Roubaix : le chauffard en fuite toujours recherché, quatre mois après

Octogénaires fauchés mortellement à Roubaix : le chauffard en fuite toujours recherché



"Enquête prioritaire"

Si vous disposez d'informations qui peuvent être utiles à l'enquête, prenez attache avec la police de Roubaix au 03.20.81.35.31 ou 0320.81.35.58.

Cela fait plus de quatre mois que la famille d'Agnèset de Philippe Furnari,et, réclame justice pour ce couple d'octogénaires, victime d'un. Le 18 octobre 2018, alors qu'ils sortaient d'une consultation à l', ces personnes âgées ont été fauchées mortellement sur le boulevard Lacordaire par une voiture, qui a pris laLe couple avait fêté ses noces de diamant quelques mois plus tôt. "Ils étaient copains de quartier. Ils se sont rencontrés, ils étaient enfants... et ils ne se sont jamais quittés", se souvient leur fils Bruno.Les proches d'Agnès et Philippe attendent beaucoup de l', qui semble être au point mort, malgré le caractère "prioritaire" avancé par la police roubaisienne. Juste après le drame, unavait été lancé, notamment pour retrouver une. Un modèle relativement ancien qui était semble-t-il conduit par un, selon certains témoignages.Bruno Furnari souhaiterait que l'automobiliste impliqué assume ses responsabilités, et se manifeste : "Ça peut arriver à tout le monde... un accident de la route est si vite arrivé. Mais la voiture a fait demi-tour, et elle est partie. C'est d'une lâcheté incompréhensible", déplore-t-il.