VIDEO. Piscine de Roubaix : un panorama de l'Hôtel de Ville de 78 m² déroulé pour la réouverture du musée

Piscine de Roubaix : un panorama de l'Hôtel de Ville de 78 m² déroulé pour la réouverture du musée

Intervenants : Bruno Gaudichon, Conservateur du Musée La Piscine ; David Prot, Conservateur et Restaurateur d'oeuvres d'art ; Julien Vandromme, Pilote de l'opération pour la ville de Roubaix - France 3 Nord-Pas-de-Calais - Reportage de Didier Pithon et Sébastien Gurak. Montage d'Antonio Da Fonseca

, et une vue en grand de l'inauguration de l'Hôtel de Ville de Roubaix, en 1911. Les équipes du Musée La Piscine ont installé hier une immense tapisserie qui figure parmi les œuvres inédites présentées à la réouverture.Retrouvée presque par hasard chez un particulier, la toile servait pendant des années à colmater le toit d'une maison."C'est vraiment un des très beaux événements de la réouverture, de redonner ce document magnifique aux Roubaisiens, de montrer ce qu'était la Grand Place, de voir qu'elle a finalement assez peu changé, et de voir aussi la science de ces artistes" témoigne Bruno Gaudichon, conservateur du musée.Mais il reste tout un travail de restauration, car la tapisserie centenaire a été usée par le temps. "On va réaccorder et réharmoniser l'ensemble du ciel" explique David Prot, conservateur et restaurateur d'oeuvres d'art, qui ajoute qu'"s, notamment celles en haut suite aux dégâts des eaux, et au centre les pliures et les dégâts de l'humidité.", dans la soirée, et elle sera à suivre sur France 3 Nord-Pas-de-Calais en direct dans une émission spéciale.