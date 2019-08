VIDÉO. Roubaix : une décharge sauvage empoisonne la rue d'Alger

Roubaix : une décharge sauvage empoisonne le quartier de l’Épeule

S. Aqad / M. Plouchart



Décharge dangereuse ?

© Capture France 3

Pneus, tôles, métaux, gravats, et même une carcasse de voiture... Depuis 2016, un amas de déchets s'amoncelle sur une surface de 2000 m2 sur un terrain de la ville de Roubaix, situé rue d'Alger.Dimanche dernier un important incendie s'y est déclaré, nécessitant plusieurs jours d'intervention. "C'était un début d'incendie, mais dans la masse à plus de huit mètres de profondeur, explique Philippe Desormeaux, chef du SDIS 59. Ce sont les travaux avec un grutier qui ont permis de localiser l'incendie et de l'éteindre. Ça a pris quatre jours".Lors des multiples opérations menées par les hommes du feu, d'épaisses fumées se sont échappées, faisant craindre aux habitants mais aussi à certains sapeurs-pompiers un risque pour leur santé. "Il y a du pneu, de l'hydrocarbure, de la féraille, du bois, des tôles d'amiante... Donc forcément on retrouve des particules qui volent dans la fumée ou dans la poussière qui sont cancérigènes pour les pompiers", alerte Marc Lehoucq, pompier nordiste et syndicaliste CGT.De son côté, la mairie de Roubaix assure avoir procédé à des tests sur la pollution de l'air, et il n'y aurait aucun risque sanitaire. "Ce sont des fumées d'incendie normales, si je puis dire. C'était du bois qui se consummait, donc ça n'est pas des produits dangereux", indique pour sa part Margaret Connell, adjointe à la sécurité à la mairie de Roubaix.Dans les prochaines semaines, la municipalité engagera une première phase de travaux pour évacuer les déchets. Le terrain sera egalement placé sous surveillance policière