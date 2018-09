VIDEO. Roubaix : un mapping féérique raconte 500 ans d'histoire de la ville

Un mapping à Roubaix retrace un demi-millénaire d'histoire de la ville

J'aime raconter des histoires qui parlent aux gens qui habitent là où je travaille.

22 minutes de féerie et d''histoire. Depuis hier soir et chaque vendredi et samedi jusqu'au 13 octobre, un mapping est projeté gratuitement sur la façade de l'Hôtel de ville de Roubaix. Il retrace l'histoire de la ville.

Les mappings sont des projections d'images animées sur des bâtiments historiques. C'est le scénographe Xavier de Richemont qui a imaginé celui de Roubaix. "J'aime raconter des histoires qui parlent aux gens qui habitent là où je travaille", explique celui qui est une référence internationale dans le monde du mapping. Pour bien saisir la ville, il s'est donc immergé quelques temps dans Roubaix et a visité les lieux les plus emblématiques, du musée de la Piscine au Vélodrome.



Si le spectacle ne dure "que" 22 minutes et est totalement gratuit, il aura demandé plus de six mois de travail et 90 000 euros de budget. En cinq tableaux, il balaye plus de 500 ans d'histoire, de la charte des drapiers au XVe siècle, autorisant Roubaix à tisser le drap, au dynamisme du street-art roubaisien aujourd'hui.



@roubaix superbe spectacle de mapping sur la façade de la mairie. Encore des séances dans les jours prochains; à ne pas louper pic.twitter.com/KypONyBBn7 — JPLegrand (@JPLegrandRbx) 28 septembre 2018



Ça tombe bien, ce premier week-end de projection coïncide avec le festival XU à Roubaix qui met en avant la culture urbaine, avec notamment une oeuvre de street-art de Jimmy C, qui a graffé le portait de Camille Claudel près de l'Hôtel de Ville.