VIDÉO. À Roubaix, le nouveau musée La Piscine a séduit ses premiers visiteurs

À Roubaix, le nouveau musée La Piscine a séduit ses premiers visiteurs

La Piscine de Roubaix a retrouvé une partie de son âme, et surtout ses visiteurs ce samedi, pour sa réouverture. Car si le musée roubaisien a ouvert à 15 heures pour le public, il a accueilli dès ce matin"Six mois d'attente ! Six mois de fermeture, c'est terrible !" s'émeut Maurice Decroix, président de l'Association "Les amis de la Piscine" "Pour nous, pour les amis de la Piscine, c'est notre maison, en partie, donc on rentre à la maison !"Surtout quand on trouve sa maison agrandie et plus richement décorée, à l'image de cette tapisserie de 78 m² (13 mètres de long, 6 mètres de large) qui illustre l'inauguration de l'Hôtel de Ville de Roubaix en 1911. "Moi qui suis Roubaisien depuis plus de soixante ans," s'émerveille un autre visiteur.Et puis ce samedi après-midi, c'était au tour d'un public pas moins conquis. "J'aime assez l'accumulation des œuvres qui donne cette impression de richesse et de la toute présence de l'art" confie un homme, rayonnant. ".""Ce qui me touche beaucoup," note un autre. "On peut emmener qui ont veut avec soi, ça va parler à tout le monde."souligne encore une femme. "Il y a de la lumière, il y a de la couleur, il y a de la gaieté."De la gaieté, il y en avait dans les visages, à découvrir ou redécouvrir ce qui a tant manqué à Roubaix ces six derniers mois.