VIDÉO. Roubaix : la police municipale joue la carte de la pédagogie

Roubaix : la police municipale joue la carte de la pédagogie

Une quinzaine de policiers municipaux étaient déployés ce mercredi sur l'avenue des Nations unies pour y exercer des contrôles... plutôt cléments., on a pu répertorier énormément d'accidents qui sont très graves, voire mortels" confie l'une des 14 agents sur place. "C'est un axe qui traverse toute la ville de Roubaix, donc forcément qui est très chargée en termes de véhicules."Parmi les infractions les plus souvents constatées, ", mais aussi beaucoup d'usages du". Certains conducteurs étaient également verbalisés pour avoir dépassé la limite autorisée sur des zones à 30 km/h.Coup de chance pour les automobilistes pris sur le fait :qui, s'il est accepté, évite l'amende et la perte de point. Mais les agents ne seront pas toujours aussi tolérants...