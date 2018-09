VIDEO. Roubaix : un portrait géant de Camille Claudel peint près du musée La Piscine

Roubaix : un portrait géant de Camille Claudel peint près du musée La Piscine

Jimmy C Wall in progress, Roubaix. Photo by Greg007lille #jimmyc #portrait #camilleclaudel #roubaix #france

Sur cette photo qui a inspiré l'oeuvre de Jimmy C., Camille Claudel est âgée de 20 ans.

Le mur est gris. La peinture de l'Australien Jimmy C y est venue s'inscruster tellement naturellement qu'on croirait ce portrait sculpté. Désormais Camille Claudel nous regarde àentre l'hôtel de ville et leUn portrait commandé par ladans le cadre du festival XU, "Expériences Urbaines, le street festival Art/Sport/Mode". L'oeuvre rend hommage à une sculptrice et artiste peintre (1864-1943) qui a un lien particulier avecLe musée possède nombreuses œuvres de Camille Claudel dont ". Au début de l'année, il a même accueilli deux nouvelles sculptures :"L'homme penché" et un plâtre de "La Petite Châtelaine à la natte courbe ".La fresque peinte au square Camille Claudel est donc un prolongement : « Pour nous, c’était l’idéal d’avoir cette fresque qui fasse référence à Camille Claudel à cet endroit », explique à La Voix du Nord la maire des quartiers centre, Nabella Mezouane. Jimmy C a presque terminé son oeuvre. Elle est inspirée d'une photo de l'artiste à l'âge de 20 ans.