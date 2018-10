VIDÉO. Roubaix : trois délégués syndicaux du groupe de prêt-à-porter Happychic en grève de la faim

Roubaix : trois délégués syndicaux de Happychic en grève de la faim

Yamina Azzi, Déléguée syndicale CGT ; Patrick Digon, Délégué syndical CFDT

Trois délégués syndicaux (CGT, FO et CFDT)pour demander le, principalement dans les enseignes Jules et Brice."Je bois de l'eau et des boissons sucrées pour tenir", a déclaré lundi à l'AFP Nadia Ferrante, élue FO, 42 ans, au milieu d'une trentaine de grévistes. Les deux autres grévistes sont(CGT) et(CFDT).s" confie Yamina Azzi, la déléguée syndicale CGT. "toutes ces personnes qui sont aux magasins, au siège, aux entrepôts et que la direction n'écoute pas."Selon Laurent Petit, délégué syndical CGT, les grévistes de la faim et les protestataires veulent "que Happychic entre dans le périmètre de l'Association familiale Mulliez (AFM). Le changement de périmètre permettrait d'abandonner le PSE", a-t-il dit.. "On a répondu aussi favorablement à un CHSCT (comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail) extraordinaire lundi après-midi. Il faut qu'il y ait une reprise du dialogue et un retour à l'apaisement", a indiqué à l'AFP une porte-parole de la direction d'Happychic, tout en soulignant que le PSE "était nécessaire".La direction d'Happychic a annoncé ce PSE mi-juillet et les premières négociations entre direction et délégués syndicaux ont débuté mi-septembre dans un contexte tendu. Une nouvelle réunion est prévue mardi., et 3.191 employés dans l'Hexagone. Le chiffre d'affaire mondial est d'environ 673 millions d'euros TTC (chiffres de fin 2017), d'après la direction.