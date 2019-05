VIDEO. Visite guidée du Bruxelles des lobbies

Visite guidée du Bruxelles des lobbies

Crédits

France 3 Hauts-de-France, partenaire des Haut-Parleurs Les "Hauts-Parleurs", c'est quoi ? C'est un projet collaboratif de production et de formation au journalisme de la "Haut-Parleurs Académie", qui parie sur la jeunesse et la mixité, mené par le Labo 148 - La Condition Publique à Roubaix avec l’Ecole Supérieure de Journalisme de Lille et le nouveau média "Les Haut-Parleurs" — co-produit par Fablabchannel et TV5MONDE.

Ce projet est cofinancé par l'Union européenne avec le Fond européen de développement régional (FEDER). France 3 Hauts-de-France s'associe à la diffusion de ces reportages, pour leur donner toute la visibilité qu'ils méritent ! "Je t'aime à l'européenne", la nouvelle mini-série de l'Académie Haut-Parleurs (en 5 épisodes) propose de donner la parole à des couples bi-nationaux installés dans les Haut-de France. Ils racontent leur rencontre, leurs galères, expliquent leurs choix de lieu de vie et leurs différences culturelles et exposent leurs espoirs et peurs pour l'Europe. Les Haut-Parleurs en ligne :

Internet : http://www.leshautparleurs.com

Facebook : https://www.facebook.com/leshautparleurs

Twitter : https://twitter.com/HautParleurs_

Youtube : https://www.youtube.com/leshautparleurs Les Haut-Parleurs, première chaîne web et mobile de jeunes francophones au ton libre et spontané partout dans le monde.



A Bruxelles, il y a environ 30 000 lobbyistes, que ce soient des syndicats, des ONG ou des entreprises de communication, qui représentent la plupart du temps des intérêts des entreprises privées, mais aussi des gouvernements.Qui sont ces groupes de pression ? Comment s'y prennent-ils pour influencer les décideurs de l'Union ?Le terme lobby a souvent une connotation péjorative, en France. Il y a aussi des organisations citoyennes aux objectifs tout à fait louables. C'est surtout les autres qui peuvent poser problème, avec des méthodes peu scrupuleuses.C'est de ce côté là que Jérémy et Camille, des Haut-Parleurs de Roubaix , ont eu envie de creuser, en s'offrant une visite guidée du Bruxelles des lobbies.Un reportage de Jérémy Paoloni et Camille Chaumentin à Bruxelles et RoubaixÉcriture : Camille ChaumentinRéalisation : Camille Chaumentin, Nicolas Lee, Jeremy PaoloniRédaction en chef : Océane Lerouge, Hélène SeingierAide au montage : Elvina AttaliAnimation et formation : Flora Beillouin, Quentin ObarowskiImage : Nicolas LeeMontage : Jeremy PaoloniMusique : Coming home to celebrate - Little Island Leap